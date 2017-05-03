В переговорах по Сирии в Астане участвуют 19 представителей вооруженной оппозиции

АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах по Сирии в Астане представляют 19 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"На переговорах в Астане присутствуют 19 представителей сирийской вооруженной оппозиции", - информировал Жайнаков.

Ранее в МИД сообщили, что на переговоры в Астану 2 мая прибыли 16 представителей вооруженной сирийской оппозиции из различных группировок. Делегацию вооруженной сирийской оппозиции возглавляет представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.

Четвертый раунд межсирийских переговоров в Астане стартовал в среду. На завтра запланировано пленарное заседание. В консультациях принимают участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.