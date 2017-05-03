Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В переговорах по Сирии в Астане участвуют 19 представителей вооруженной оппозиции

Международная панорама
3 мая, 12:07 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 3, мая. /ТАСС

Делегацию вооруженной сирийской оппозиции возглавляет представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах по Сирии в Астане представляют 19 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"На переговорах в Астане присутствуют 19 представителей сирийской вооруженной оппозиции", - информировал Жайнаков.

Ранее в МИД сообщили, что на переговоры в Астану 2 мая прибыли 16 представителей вооруженной сирийской оппозиции из различных группировок. Делегацию вооруженной сирийской оппозиции возглавляет представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.

Четвертый раунд межсирийских переговоров в Астане стартовал в среду. На завтра запланировано пленарное заседание. В консультациях принимают участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
2
Эрдоган призвал Россию срочно снять все торговые ограничения
3
Эрдоган назвал эффективным сотрудничество с РФ по Сирии
4
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама