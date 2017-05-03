В переговорах по Сирии в Астане участвуют 19 представителей вооруженной оппозиции

Ушаков оценил разговор Путина и Трампа как деловой и позитивныйПолитика 3 мая, 13:06
Чемпион мира боксер Лебедев 10 июля может провести бой с австралийцем ФлэнэганомСпорт 3 мая, 12:53
Полиция задержала 64 болельщика по итогам финала Кубка России по футболуСпорт 3 мая, 12:46
Заболеваемость ВИЧ на Среднем Урале в I квартале выросла почти на 10%Новости Урала 3 мая, 12:36
Промоутер: бой Джошуа - Фьюри может пройти в апреле 2018 года на "Уэмбли"Спорт 3 мая, 12:26
США больше всех в 2017 году загрязняют околоземную орбитуКосмос 3 мая, 12:23
Депутат просит Минобрнауки разобраться с невыплатой учителям сверхурочных за ЕГЭОбщество 3 мая, 12:23
ФК "Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, участвовавших в драке в КраснодареСпорт 3 мая, 12:12
Мокрый снег и около 6 градусов тепла ожидаются в Москве на День ПобедыМосква 3 мая, 12:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах по Сирии в Астане представляют 19 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
"На переговорах в Астане присутствуют 19 представителей сирийской вооруженной оппозиции", - информировал Жайнаков.
Ранее в МИД сообщили, что на переговоры в Астану 2 мая прибыли 16 представителей вооруженной сирийской оппозиции из различных группировок. Делегацию вооруженной сирийской оппозиции возглавляет представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.
Четвертый раунд межсирийских переговоров в Астане стартовал в среду. На завтра запланировано пленарное заседание. В консультациях принимают участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.