СМИ: задержанный по подозрению в терроризме военный ФРГ мог иметь сообщников

БЕРЛИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Задержанный по подозрению в подготовке теракта военнослужащий немецкого Бундесвера Франко А. мог быть участником террористической ячейки, действующей внутри вооруженных сил. Об этом сообщает газета Zeit со ссылкой на собственные источники. По данным еженедельного издания, вторым предполагаемым экстремистом следователи считают сослуживца задержанного военного, старшего лейтенанта Максимилиана Т.

"Согласно сведениям следственных органов, именно Максимилиану Т. принадлежит авторство рукописного перечня, в котором в качестве целей атак числились известные в Германии общественные и политические деятели", - сообщает газета. В списке, частности, фигурируют министр юстиции ФРГ Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. У военнослужащего была также обнаружена записка, написанная, предположительно, Франко А.

На прошлой неделе правоохранительные органы ФРГ задержали 28-летнего военнослужащего Франко А., имеющего немецкое гражданство, который, по данным правоохранителей, мог планировать теракт. Следователи полагают, что в 2015 году он выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации. По данным СМИ, он также активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в мобильном приложении WhatsApp.

Для чего подозреваемому понадобилось выдавать себя за сирийского беженца, представители генеральной прокуратуры, которая накануне подключилась к расследованию, пока понять не могут. Конкретных сведений о том, где и когда мог быть устроен теракт, также пока нет.