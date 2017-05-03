Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: задержанный по подозрению в терроризме военный ФРГ мог иметь сообщников

Международная панорама
3 мая, 13:48 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

Источники газеты Zeit утверждают, что задержанный мог быть участником террористической ячейки, действующей внутри вооруженных сил

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Задержанный по подозрению в подготовке теракта военнослужащий немецкого Бундесвера Франко А. мог быть участником террористической ячейки, действующей внутри вооруженных сил. Об этом сообщает газета Zeit со ссылкой на собственные источники. По данным еженедельного издания, вторым предполагаемым экстремистом следователи считают сослуживца задержанного военного, старшего лейтенанта Максимилиана Т.

"Согласно сведениям следственных органов, именно Максимилиану Т. принадлежит авторство рукописного перечня, в котором в качестве целей атак числились известные в Германии общественные и политические деятели", - сообщает газета. В списке, частности, фигурируют министр юстиции ФРГ Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. У военнослужащего была также обнаружена записка, написанная, предположительно, Франко А.

На прошлой неделе правоохранительные органы ФРГ задержали 28-летнего военнослужащего Франко А., имеющего немецкое гражданство, который, по данным правоохранителей, мог планировать теракт. Следователи полагают, что в 2015 году он выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации. По данным СМИ, он также активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в мобильном приложении WhatsApp.

Для чего подозреваемому понадобилось выдавать себя за сирийского беженца, представители генеральной прокуратуры, которая накануне подключилась к расследованию, пока понять не могут. Конкретных сведений о том, где и когда мог быть устроен теракт, также пока нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
2
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
3
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
4
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама