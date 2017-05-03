Источник: РФ, Иран и Турция проведут вечером встречу в Астане по Сирии

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АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) проведут вечером встречу в Астане. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.
"Сегодня вечером состоится трехсторонняя встреча стран-гарантов перемирия, - сказал он. - Работа идет, есть о чем поговорить".
Вместе с тем, по словам источника, официальной информации о приостановке участия сирийской оппозиции в переговорах не поступало.