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Источник: РФ, Иран и Турция проведут вечером встречу в Астане по Сирии

Международная панорама
3 мая, 16:12 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 3, мая. /ТАСС

По словам источника, официальной информации о приостановке участия сирийской оппозиции в переговорах не поступало

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АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) проведут вечером встречу в Астане. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

"Сегодня вечером состоится трехсторонняя встреча стран-гарантов перемирия, - сказал он. - Работа идет, есть о чем поговорить".

Вместе с тем, по словам источника, официальной информации о приостановке участия сирийской оппозиции в переговорах не поступало.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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