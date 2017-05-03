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Саммит НАТО 25 мая пройдет уже с участием Черногории

Международная панорама
3 мая, 16:41 дата обновления: 3 мая, 16:50 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в альянс 28 апреля

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Саммит НАТО, который намечен на 25 мая, пройдет уже с участием Черногории в составе альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

"На самом деле будет уже не 28 членов, а 29, потому что Черногория сейчас находится в процессе вступления в НАТО", - сказал он.

План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО. Протокол к настоящему времени ратифицировали 24 из 28 стран - членов организации.

Парламент Черногории в свою очередь 28 апреля проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс.

Участники майского саммита НАТО, на котором впервые примут участие новые президенты США и Франции, заявят о единстве альянса, заявил Йенс Столтенберг.

"Будет короткая встреча, но очень важная, потому что это будет первая встреча с новым президентом США в Европе, в НАТО, а также с новым французским президентом. Уверен, что он (саммит) пошлет сильный сигнал о трансатлантическом единстве", - сказал Стотенберг.

В повестку дня встречи, по словам генсека, включены борьба с терроризмом и вопрос финансовых расходов на оборону стран НАТО.

Саммит НАТО пройдет 25 мая в Брюсселе.

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