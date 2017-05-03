Саммит НАТО 25 мая пройдет уже с участием Черногории

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Саммит НАТО, который намечен на 25 мая, пройдет уже с участием Черногории в составе альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Европарламенте в Брюсселе.
"На самом деле будет уже не 28 членов, а 29, потому что Черногория сейчас находится в процессе вступления в НАТО", - сказал он.
План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО. Протокол к настоящему времени ратифицировали 24 из 28 стран - членов организации.
Парламент Черногории в свою очередь 28 апреля проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс.
Участники майского саммита НАТО, на котором впервые примут участие новые президенты США и Франции, заявят о единстве альянса, заявил Йенс Столтенберг.
"Будет короткая встреча, но очень важная, потому что это будет первая встреча с новым президентом США в Европе, в НАТО, а также с новым французским президентом. Уверен, что он (саммит) пошлет сильный сигнал о трансатлантическом единстве", - сказал Стотенберг.
В повестку дня встречи, по словам генсека, включены борьба с терроризмом и вопрос финансовых расходов на оборону стран НАТО.
Саммит НАТО пройдет 25 мая в Брюсселе.