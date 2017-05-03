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Эрдоган пригласил Путина посетить саммит ОЧЭС

Международная панорама
3 мая, 17:36 UTC+3

Саммит пройдет 22 мая в Стамбуле

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СОЧИ 3 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить саммит Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле.

"Хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-летней годовщины создания Организации черноморского экономического сотрудничества, который будет проведен 22 мая этого года в Стамбуле", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

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Темы
Российско-турецкие отношения Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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