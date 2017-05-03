Пхеньян подверг критике Пекин за негативные статьи о КНДР в китайских газетах

ПХЕНЬЯН, 3 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР призывает Китай не испытывать терпение Пхеньяна. Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК.

"КНДР призывает Китай не испытывать терпение Пхеньяна и сделать правильный стратегический выбор, учитывая сложившуюся обстановку", - подчеркивается в нем.

В КНДР, судя по комментарию, вызвали негативную реакцию сообщения, опубликованные в центральных китайских газетах, выражающих мнение партии и правительства КНР, которые утверждали, что "северокорейские ядерные силы представляют угрозу национальным интересам Китая". Кроме того, утверждает ЦТАК, эти издания "возложили ответственность на Пхеньян за ухудшение отношений между двумя соседними государствами". Так, в частности, возмущение в Пхеньяне вызвало утверждения этих газет, в том числе "Жэньминь жибао" (официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая) о том, что "действия КНДР содействуют напряженности в Северо-Восточной Азии и это служит оправданием для Соединенных Штатов, размещающих стратегические вооружения в этом регионе". В Пхеньяне отметили также призывы китайской прессы, которые "не исключают возможность китайского военного вмешательства, к ужесточению санкций в отношении Северной Кореи".

В КНДР расценили такие выводы "как нарушение законных прав, достоинства и высших интересов народной республики", подчеркивается в комментарии. В действительности, отмечается в нем, что "нарушались стратегические отношения не Китая, а КНДР из-за неискренности и предательства со стороны ее партнера (Пекина)".

Авторы комментария предупредили что КНДР "никогда не будет выступать в роли просителя для сохранения дружеских связей с КНДР за счет свой ядерной программы". КНДР "превратилась в мощную ядерную державу, который нет необходимости стоять перед каким-либо выбором", резюмирует ЦТАК.