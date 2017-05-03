Олланд придает большую значимость предстоящим дебатам между Макроном и Ле Пен

ПАРИЖ, 3 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд считает, что предстоящие теледебаты между лидером движения "На Марше" Эмманюэлем Макроном и представителем партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен будет иметь большое значение для второго тура выборов и в целом для будущего страны.

"Это первые в истории Пятой Республики теледебаты накануне второго тура, на которых один кандидат представляет республиканские ценности, а другой является представителем лагеря крайне правых сил", - сказал французский президент журналистам в Париже, передает телеканал BFM TV.

"Данные дебаты, - продолжил Олланд, - должны продемонстрировать не только наличие двух политиков с их двумя программами - но и прежде всего то, что речь идет о двух концепциях Франции, двух концепциях Европы и мира. Именно это должно стать очевидным в ходе дебатов для французов и облегчить их выбор при голосовании".

Отвечая на вопросы журналистов, не хочет ли он поделиться своим опытом участия в подобных дебатах кандидатов в президенты, президент сказал: "Мне нечего посоветовать кандидатам, потому что в 2017 году не могут повториться те дебаты между кандидатами в президенты, которые имели место в 2012 году".

В ответ на просьбу сделать прогноз итогов второго тура выборов во Франции Олланд подчеркнул, что "ничего не следует считать предопределенным заранее". Однако согласно опросам общественного мнения, Макрон должен одержать победу над Ле Пен в соотношении 60% голосов к 40%.

Теледебаты между Ле Пен и Макроном начнутся в 21:00 по местному времени (22:00 мск) и продлятся как минимум 2 часа 20 минут. На них выносятся 12 тем, фигурирующих в предвыборных программах кандидатов. Ведущими будет задано политикам около шести десятков вопросов. Дебаты будут транслировать три крупнейших телеканала и ряд радиостанций страны.