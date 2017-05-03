Директор ФБР: публикации WikiLeaks направлены против США

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Публикации организации WikiLeaks направлены на то, чтобы нанести ущерб США, они не имеют отношения к журналистской деятельности.
Такое мнение на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса выразил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми.
"Большая часть действий WikiLeaks не имеет никакого отношения к законному сбору информации или информированию общественности. Это просто распространение засекреченной информации с целью нанести ущерб Соединенным Штатам", - сказал он. Коми также согласился с утверждением о том, что публикации организации Джулиана Ассанжа представляют угрозу для американских интересов и граждан США.
"Американские журналисты так не поступают, они всегда связываются с нами перед тем, как опубликовать секретные сведения", - резюмировал Коми.