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Для восстановления Мосула потребуется пять лет и миллиарды долларов

Международная панорама
3 мая, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

План по реконструкции города уже начали составлять, однако пока неизвестно, откуда будет идти финансирование

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пять лет и миллиарды долларов потребуются для восстановления Мосула, западная часть которого в настоящий момент частично удерживается боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местного совета в провинции Найнава, административным центром которой является Мосул.

Иракские правительственные силы при поддержке коалиции во главе с США, отбили у ИГ в конце января Восточный Мосул, что позволило, по данным агентства, провести членам совета инспектирование повреждений впервые за 2,5 года. Отмечается, что в результате боевых действий по очистке этого населенного пункта от экстремистов были разрушены аэропорт, железнодорожный вокзал и университет. "После того, как Мосул будет полностью освобожден, нам потребуется рабочий план по восстановлению его в том виде, каким он был до 2014 года, перед тем как был захвачен ИГ", - заявил агентству представитель совета Нурельдин Каблан.

По его словам, 34 члена совета Найнавы уже начали составлять план по реконструкции Мосула, но все еще не знают, откуда будет идти финансирование. В течение первых шести месяцев власти сосредоточатся на восстановлении безопасности, водоснабжения, электричества, а также возвращении людей, вынужденных бежать из города из-за боевых действий. В течении еще двух лет будут вестись работы по реконструкции и процесс примирения, за ним последует 30-месячный период по привлечению инвестиций и развитию экономики.

По словам Каблана, начальные ремонтные работы обойдутся в пять тысяч долларов на каждый дом, но даже это будет напрягать бюджет, который недостаточно финансируется центральным правительством в Багдаде. "Честно говоря, мы не получаем достаточной поддержки. В 2017 году на Найнаву выделили 52 млрд иракских динаров ($44,5 млн), что является небольшой суммой для провинции такой величины, - сказал Каблан. - В 2013 году нам было выделено 738 млрд динаров, а после всех этих разрушений мы получили лишь 52, очень сложно достичь наших целей с такой суммой, поэтому мы надеемся на иностранную безвозмездную помощь".

Отмечается, что должностные лица Совета ведут переговоры с ООН, международными группами помощи и дружественными странами.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула от ИГ началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В начале марта армия Ирака перекрыла последний путь для возможного отхода боевиков - трассу между Мосулом и Талль-Афаром.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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