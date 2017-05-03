В Венесуэле нацгвардия применила слезоточивый газ против сторонников оппозиции

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МЕХИКО, 3 мая. /ТАСС/. Национальная боливарианская гвардия применила сегодня слезоточивый газ в отношении манифестантов, выступающих против созыва в Венесуэле Конституционной ассамблеи. Об этом сообщила газета El Nacional.
Столкновения произошли в столице страны Каракасе на проспекте Франсиско Фахардо - одной из главных магистралей города, по которой было организовано шествие протестующих. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении созвать Конституционную ассамблею - орган, который может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году. Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент страны, осудила инициативу Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хулио Борхес назвал случившееся "самым тяжелым государственным переворотом в истории Венесуэлы" и призвал народ протестовать против такого решения исполнительной власти.