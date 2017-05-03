В Мали обстрелян лагерь ООН, девять миротворцев ранены

РАБАТ, 3 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. По меньшей мере девять миротворцев ООН получили ранения в результате обстрела лагеря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту.

Об этом говорится в обнародованном коммюнике МИНУСМА.

Из него следует, что после полудня был "совершен минометный или ракетный обстрел лагеря МИНУСМА". "По предварительным данным, было выпущено шесть снарядов", - отмечается в коммюнике.

Согласно первым данным, ранения получили девять миротворцев, причем четверо из них - тяжелые. Их в настоящее время эвакуируют в столицу Мали - Бамако.

Кроме того, МИНУСМА подтвердила гибель одного человека в результате обстрела. "Однако его личность пока не установлена", - отмечает Миссия ООН. "Также нанесен материальный ущерб, масштаб которого будет оценен позднее. Никто из числа гражданского персонала не пострадал", - говорится в коммюнике.

Обстановка на севере, а также в ряде районов центральной части Мали остается крайне сложной. Боевики вооруженных группировок регулярно совершают нападения на военнослужащих правительственной армии и миротворцев из МИНУСМА. На минувшей неделе власти Мали продлили действие режима чрезвычайного положения до 31 октября 2017 года на всей территории страны.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.