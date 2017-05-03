В Македонии прошла акция протеста против нового спикера парламента

СКОПЬЕ, 3 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Несколько тысяч сторонников общественного движения "За единую Македонию" в Скопье провели акцию протеста против избрания нового спикера Собрания страны (однопалатный парламент). Демонстранты организованным маршем прошли по улице около здания высшего законодательного органа балканского государства. Об этом сообщает местный интернет-портал "МКД.МК".

По информации информационного ресурса, перед парламентом протестующие граждане вместе с лидерами движения "За единую Македонию" высказывали мнение, что "избрание Талата Джафери председателем Собрания является незаконным, навязанным насильно".

При этом организаторы общественного движения не сомневаются в наличии иностранного фактора по вмешательству во внутренние дела Республики Македонии. В частности, они указывали на то, что "государство сейчас не функционально и в некотором смысле находится под оккупацией".

"Внутри (парламента) находится нелегитимный председатель Собрания, - подчеркнул в ходе акции один из лидеров движения "За единую Македонию" Борис Дамовский. - Мы призываем все партии сесть за стол переговоров и демократически урегулировать ситуацию, которая наносит ущерб не только Македонии, но и знаменам, которые сегодня отсутствуют в кабинете (спикера), - влахов, сербов, бошняков, цыган (национальные диаспоры страны, - прим. корр. ТАСС) ". "Мы не сдадимся, только народ в состоянии спасти государство, - продолжал Дамовский. - Этот путь - путь к свободе через выборы".

27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена Демократического союза за интеграцию (ДСИ), бывшего полевого командира проалбанской "Народной освободительной армии" Талата Джафери. Затем активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. В результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.

Сегодня Джафери приступил к выполнению своих обязанностей. Первую встречу он провел с главой Делегации ЕС в РМ Самуэлем Жбогаром. Представитель Евросоюза поздравил албанца с избранием и отметил, что "ЕС готов сотрудничать с новым председателем парламента для продолжения необходимых реформ в направлении евроинтеграции".