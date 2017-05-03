Участники переговоров в Астане изучают вопрос о зонах деэскалации в Сирии

АСТАНА, 3 мая. /ТАСС/. Предложения по созданию зон деэскалации в Сирии стали главной интригой первого дня полноформатных переговоров в Астане. Причем вопрос об образовании таких зон вышел за пределы собственно "астанинской" площадки и прозвучал в Сочи, где прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Судьбу же самих предложений, как ожидается, может определить предстоящий второй день дискуссий в столице Казахстана.

Российские предложения

Официально предложения опубликованы не были. По информации телеканала Al Jazeera, появившейся в понедельник, 1 мая, речь идет о создании четырех особых зон деэскалации между Идлибом и Алеппо, в районе Хамы и Хомса, к востоку от Дамаска и в окрестностях Дераа на юге Сирии. Выбор именно этих территорий вполне логичен: именно они в последние месяцы остаются основными театрами боевых действий между правительством и оппозицией.

Позднее информацию об обсуждении планов создания таких зон подтвердили ТАСС в делегации сирийской вооруженной оппозиции в Астане. Как сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов, предложения были выдвинуты Россией.

Конкретные детали по реализации таких зон, в частности, означают ли они лишь договоренности по прекращению огня и будут действовать в качестве локальных перемирий, или же предполагается разведение сил сторон, а также кто будет осуществлять мониторинг за соблюдением перемирия в данных районах, делегации в Астане не уточняли.

На высшем уровне

О работе в Астане над предложениями по созданию зон деэскалации в Сирии рассказали на пресс-конференции по итогам переговоров президенты РФ и Турции. Российский лидер указал, что "один из способов закрепления режима прекращения огня (в Сирии) - это создание зон безопасности или зон деэскалации". По его словам, конкретные параметры этих зон - это "тонкие профессиональные вопросы", которые будут разрабатываться в контактах между министерствами обороны и специальными службами. Впрочем, ряд важных деталей российский президент сообщил: во-первых, авиация в этих районах действовать не будет, а во-вторых, создание таких зон не означает прекращение боевых действий против террористов.

Российский президент указал, что обсудил создание таких зон в Сирии в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 2 мая. "Насколько я понял, американская администрация поддерживает эти идеи", - добавил Путин.

Вопрос создания зон деэскалации обсуждался на встрече Путина с Эрдоганом. "В Идлибе, к сожалению, временами появляются некоторые проблемы. Там была образована "зеленая зона", то есть зона деэскалации. Надеемся и желаем, чтобы эта зона деэскалации продолжала действовать. Сегодня с господином президентом мы на карте обсудили этот вопрос", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с российским президентом.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что взаимопонимание по зонам безопасности будет достигнуто.

Работа в Астане

В Астане продолжается напряженная работа по доработке деталей соглашения, которая грозит уйти в ночь. Всю вторую половину дня проходили трехсторонние консультации делегаций России, Ирана и Турции, которые являются гарантами перемирия в Сирии. Как сообщил глава делегации РФ, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в перерыве между обсуждениями, "документ (о зонах деэскалации) в настоящее время находится в стадии доработки". "Идет оттачивание формулировок непосредственно по тому меморандуму, который планируется к подписанию в ходе пленарного заседания 4 мая", - добавил он.

В среду в Астане состоялась также серия двусторонних консультаций участников переговоров. Помимо встреч с представителями Ирана и Турции, делегация РФ обсудила вопросы сирийского урегулирования с командами правительства Сирии и США. "Я считаю, что все встречи практически прошли на достаточно хорошем рабочем уровне, продемонстрировали хороший настрой практически всех участников переговоров в Астане", - сообщил Лаврентьев.

Демарш оппозиции

Впрочем, инициативы подобные "зонам деэскалации" в сирийском конфликте предпринимаются не впервые, и судьба их во многом зависит от отношения участников конфликта, которым и предстоит прекратить огонь. Свое отношение к ним пока не высказали представители сирийского правительства.

Делегация же вооруженной оппозиции заявила о приостановке участия в переговорах, обвинив Россию и Дамаск в нанесении ударов по представляемым ею формированиям. Лаврентьев назвал такие заявления голословными и призвал оппозицию в случае появления вопросов относительно режима перемирия решать их за столом переговоров.

Делегация оппозиции распространила заявление, в котором потребовала от гарантов перемирия обеспечить отвод войск правительства из районов, занятых с момента вступления в силу режима прекращения боевых действий (30 декабря 2016 года), в том числе Вади-Барады, Эль-Ваэра, Забадани и Маадамии. В нем также содержалась резко отрицательная оценка роли Ирана в качестве гаранта перемирия и обвинения Тегерана в поддержке проправительственных вооруженных отрядов на территории Сирии.

Относительно зон деэскалации в заявлении было сказано, что они могут быть лишь временным решением, а для окончательного необходимо политическое урегулирование, которое включает отставку президента Сирии Башара Асада. Как заявил ТАСС представитель делегации вооруженной оппозиции Яхья аль-Ариди, решение о возвращении к переговорам 4 мая пока не принято.

Перспективы "на земле"

Создание зон безопасности может стать настоящим прорывом для сирийского мирного урегулирования. На двух последних раундах переговоров в Астане в феврале-марте сложная ситуация "на земле" оказывала очевидное негативное влияние на ситуацию на переговорах, о чем регулярно говорили и сами их участники.

По словам спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, который также прибыл на переговоры в Астану, необходимы срочные меры для укрепления перемирия - толчок политическим дискуссиям способны придать лишь они.

Крушение режима прекращения огня, который регулярно этой весной предрекают некоторые западные и арабские СМИ, приведет лишь к продолжению войны, которая уже затянулась более чем на шесть лет.