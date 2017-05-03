В Мали обстрелянный лагерь ООН взят под усиленную охрану

Участники переговоров в Астане изучают вопрос о зонах деэскалации в СирииМеждународная панорама 3 мая, 21:59
Глава ФБР: помощница Клинтон отсылала секретные письма своему мужу для распечаткиМеждународная панорама 3 мая, 21:38
"Аякс" разгромил "Лион" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги ЕвропыСпорт 3 мая, 21:36
Хоккеист Любимов отметил хорошую конкуренцию в сборной России перед ЧМСпорт 3 мая, 20:35
Витолиньш: сборная России по хоккею начнет чемпионат мира с 22 игроками в заявкеСпорт 3 мая, 20:17
Мацуев не сомневается, что "Спартак" станет чемпионом России по футболуСпорт 3 мая, 19:59
Мутко: установка на одном стадионе системы видеоповторов стоит $1,2 млнСпорт 3 мая, 19:37
Мутко: участники драки в матче "Урал" - "Локомотив" обязательно будут наказаныСпорт 3 мая, 19:25
Мутко заявил, что в российском футболе нет больших проблем с судействомСпорт 3 мая, 19:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РАБАТ, 3 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Обстрелянный лагерь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту взят под усиленную охрану. Об этом говорится в обнародованном коммюнике МИНУСМА.
В нем также указывается, что "в воздух подняты воздушные средства разведки для определения зоны, откуда были пущены снаряды". МИНУСМА "самым решительным образом осудила эту подлую атаку против своего лагеря и сотрудников". Миссия также призвала "приложить все усилия, чтобы установить личности ответственных за это террористическое нападение и передать их в руки правосудия". Кроме того, МИНУСМА подтвердила свою "непоколебимую решимость продолжать оказывать помощь Мали и ее народу ради установления прочного мира и безопасности".
Как ранее стало известно, в результате обстрела ранения получили по меньшей мере девять миротворцев ООН, причем четверо из них - тяжелые. Помимо этого, МИНУСМА подтвердила гибель одного человека в результате атаки. "Однако его личность пока не установлена", - отмечает Миссия ООН.
"Также нанесен материальный ущерб, масштаб которого будет оценен позднее. Никто из числа гражданского персонала не пострадал", - говорится в коммюнике.
МИНУСМА была учреждена резолюцией Советом Безопасности ООН в апреле 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.
Обстановка на севере, а также в ряде районов центральной части Мали остается крайне сложной. Боевики вооруженных группировок регулярно совершают нападения на военнослужащих правительственной армии и миротворцев из МИНУСМА.
На минувшей неделе власти Мали продлили действие режима чрезвычайного положения до 31 октября 2017 года на всей территории страны.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.