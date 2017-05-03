В Мали обстрелянный лагерь ООН взят под усиленную охрану

РАБАТ, 3 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Обстрелянный лагерь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Тимбукту взят под усиленную охрану. Об этом говорится в обнародованном коммюнике МИНУСМА.

В нем также указывается, что "в воздух подняты воздушные средства разведки для определения зоны, откуда были пущены снаряды". МИНУСМА "самым решительным образом осудила эту подлую атаку против своего лагеря и сотрудников". Миссия также призвала "приложить все усилия, чтобы установить личности ответственных за это террористическое нападение и передать их в руки правосудия". Кроме того, МИНУСМА подтвердила свою "непоколебимую решимость продолжать оказывать помощь Мали и ее народу ради установления прочного мира и безопасности".

Как ранее стало известно, в результате обстрела ранения получили по меньшей мере девять миротворцев ООН, причем четверо из них - тяжелые. Помимо этого, МИНУСМА подтвердила гибель одного человека в результате атаки. "Однако его личность пока не установлена", - отмечает Миссия ООН.

"Также нанесен материальный ущерб, масштаб которого будет оценен позднее. Никто из числа гражданского персонала не пострадал", - говорится в коммюнике.

МИНУСМА была учреждена резолюцией Советом Безопасности ООН в апреле 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.

Режим ЧП продлен

Обстановка на севере, а также в ряде районов центральной части Мали остается крайне сложной. Боевики вооруженных группировок регулярно совершают нападения на военнослужащих правительственной армии и миротворцев из МИНУСМА.

На минувшей неделе власти Мали продлили действие режима чрезвычайного положения до 31 октября 2017 года на всей территории страны.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.