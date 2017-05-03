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МИД Сирии: Дамаск поддерживает инициативу РФ по созданию зон деэскалации в Сирии

Международная панорама
3 мая, 22:26 дата обновления: 3 мая, 22:46 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Дамаск также подтвердил приверженность соглашению о прекращению военных действий от 30 декабря прошлого года

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БЕЙРУТ, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Правительство Сирии поддерживает российскую инициативу по созданию зон деэскалации в Сирии. Об этом говорится в переданном  информационным агентством SANA заявлении представителя МИД Сирии.

В нем подтверждается также приверженность Дамаска соглашению о прекращению военных действий от 30 декабря прошлого года.

"Сирия будет воздерживаться от обстрелов районов, которые будут включены в эти зоны", - указывается в документе.

"В то же время сирийская армия вместе с вспомогательными силами и союзниками будет продолжать войну против террористов "Исламского государства" (ИГ) и "Ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ), а также связанными с ними группировками, по всей территории Сирии, где бы они ни находились", - подчеркивается в заявлении представителя МИД Сирии.

Российские предложения пока официально опубликованы не были. По информации телеканала Al Jazeera, речь идет о создании четырех особых зон деэскалации между Идлибом и Алеппо, в районе Хамы и Хомса, к востоку от Дамаска и в окрестностях Дераа на юге Сирии.

Эти регионы последние два месяца остаются основными театрами боевых действий между правительственными силами и формированиями вооруженной оппозиции.

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