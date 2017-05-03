В венесуэльской Валенсии преступники разграбили почти 50 магазинов во время акций протеста

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МЕХИКО, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 48 магазинов в городе Валенсия, столице венесуэльского штата Карабобо, были разграблены во время антиправительственных манифестаций. Об этом сообщила электронная версия газеты El Nacional.
По данным Торговой палаты города, нападениям подверглись не только продуктовые лавки, но и магазины по продаже одежды и бытовой техники.
Сведений о пострадавших и общем объеме ущерба не поступало. Как заявили пострадавшие продавцы, сотрудники правоохранительных органов "должны не только разгонять манифестации, но и обеспечивать безопасность ведения предпринимательской деятельности", отметило издание.
С начала апреля венесуэльская оппозиция регулярно организует антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в митингах и маршах.
Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тысячи человек. Насилие во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро унесло жизни порядка 30 человек, сотни пострадали.