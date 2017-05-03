Четыре депутата парламента пострадали в ходе оппозиционных манифестаций в Венесуэле

МЕХИКО, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Четыре члена Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы пострадали сегодня в ходе антиправительственных манифестаций в столице страны, Каракасе. Как сообщила электронная версия газеты El Nacional, речь идет о депутатах Фредди Геваре, Габи Арельяно, Хулио Монтойе и Мигеле Писарро.

Известно, что они пострадали из-за применения Национальной боливарианской гвардией гранат со слезоточивым газом. Сведений об их состоянии обнародовано не было. По данным оппозиции, силовики жестоко подавляют акцию протеста на проспекте Франсиско Фахардо - одной из главных магистралей Каракаса.

С начала апреля венесуэльская оппозиция регулярно организует антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в митингах и маршах.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тысячи человек. Насилие во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро унесло жизни порядка 30 человек, сотни пострадали.