На Украине начинается суд по обвинению Януковича в госизмене

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева проведет в четверг первое заседание по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Защита бывшего экс-главы государства надеется на максимальную публичность процесса.

Уведомление о возбуждении против Януковича уголовного дела и обвинение в государственной измене было ему зачитано генеральным прокурором Украины Юрием Луценко по видеосвязи 28 ноября 2016 года - в перерыве судебного заседания по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут". 20 января Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении экс-президента.

Решение о начале слушаний по делу о госизмене в Оболонском суде украинской столицы было принято 11 апреля. В тот же день президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий проводить заочное осуждение Януковича. Защита бывшего президента уверена, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 (защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Прокуратура обещает справедливость

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко распространил ранее видеообращение, в котором заверил, что "будут соблюдены все права обвиняемого, гарантированные украинским законодательством", что "это будет не процесс мести", так как необходима справедливость.

Адвокат сомневается

Однако адвокат экс-президента Виталий Сердюк считает, что судебный процесс будет иметь сугубо политический характер. "Все заявления генпрокурора последних дней и утверждение о якобы соблюдение законности были полностью опровергнуты огромным количеством нарушений, которые уже допущены стороной обвинения еще во время досудебного расследования дела и после того, как дело поступило в суд", - отметил Сердюк.

Одним из таких нарушений адвокат назвал факт того, что его подзащитный не был вызван должным образом для участия в суде 4 мая. "Виктор Янукович должен быть вызван исключительно в общем порядке для лиц, находящихся за рубежом, то есть в порядке международной правовой помощи", - заявил адвокат.

Нарушения процедуры

19 апреля Оболонский суд вызвал Януковича на первые слушания по делу о госизмене, опубликовав соответствующую повестку на сайте "Судебная власть Украины". Однако защита считает повестку такой, которая не имеет юридической силы. "Янукович не считается официально уведомленным о времени и месте рассмотрения дела, и суд не сможет начать рассмотрение без надлежащего вызова лица в зал суда", - уверен адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

По его словам, вызов Януковича в суд мог быть осуществлен только через Министерство юстиции РФ, так как местом его пребывания является Россия. Накануне Сердюк сообщил, что экс-президент Украины направил обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за нарушения его права участвовать в судебных заседаниях по делу.

Кроме этого, адвокаты экс-президента Украины готовят материалы для привлечения к уголовной ответственности Юрия Луценко за вмешательство в автоматизированное распределение дела о госизмене Виктора Януковича между судьями. Как уже известно, состав коллегии судей оказался аналогичен тому, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" и приговорил часть из них к длительным срокам лишения свободы.

Как напомнил Сердюк, генеральный прокурор Украины подтверждал информацию СМИ о составе коллегии судей по делу Януковича еще до того, как об этом стало известно официально. Таким образом, сделал вывод адвокат, судьи могли быть назначены в обход автоматической системы распределения дел, что является нарушением процессуального законодательства, так как "это уже дает основания считать, что как такового распределения согласно требованиям действующего законодательства не произошло, и генпрокурор фактически знал, кто будет рассматривать это дело".