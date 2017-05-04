В МИД Австралии считают, что премьеру страны и Трампу "не нужно быть лучшими друзьями"

СИДНЕЙ, 4 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп выразила уверенность в том, что предстоящая в Нью-Йорке первая встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра ее страны Малколма Тернбулла будет позитивной, поскольку у них "много общего". Об этом она заявила в интервью телекомпании ABC.

Журналисты телекомпании напомнили Бишоп о первом телефонном разговоре лидеров двух стран в конце января. Согласно утверждению газеты Washington Post, Трамп был настолько раздражен настойчивыми призывами собеседника выполнять заключенное при администрации Барака Обамы соглашение по беженцам, что резко оборвал разговор. Тернбулл категорически отказался комментировать ту беседу и лишь отметил, что она была "прямой и откровенной и завершилась вежливо".

"Им не нужно быть лучшими друзьями, но они, конечно, будут любезными по отношению друг к другу, - пояснила сегодня Бишоп. - У премьер-министра и президента много общего, и я уверена, что они поладят. С учетом того, что отношения между двумя странами формировались в течение многих десятилетий, в периоды войны и мира, важно, чтобы два лидера встретились и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональные и глобальные вызовы".

Президент США встретится с премьером Австралии после того, как они оба примут участие в торжественной церемонии по случаю 75-й годовщины сражения в Коралловом море - одной из главных морских битв на тихоокеанском театре действий Второй мировой войны (сражение произошло 4-8 мая 1942 года между силами США и Австралии и соединениями императорского флота Японии). Эта церемония пройдет на борту авианосца Intrepid в Нью-Йорке.