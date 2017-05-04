СМИ: ВВС Японии отрабатывают сопровождение стратегических бомбардировщиков США

ТОКИО, 4 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Истребители ВВС Японии провели учения по сопровождению и прикрытию американских стратегических бомбардировщиков В-1, которые могут быть использованы для нанесения удара по КНДР. Как сообщила газета Sankei со ссылкой на правительственные источники, такие тренировки состоялись 15 и 25 апреля.

Стратегические бомбардировщики США со своей базы на острове Гуам были направлены тогда в воздушное пространство Корейского полуострова. По дороге их прикрывали от потенциального нападения японские истребители. Затем эта задача была передана боевым самолетам ВВС Южной Кореи.

Схожие учения, по данным газеты, проводились также в сентябре прошлого года и в минувшем марте.

В последнее время значительно активизировалась отработка взаимодействия вооруженных сил США и Японии с учетом потенциального конфликта в зоне Корейского полуострова. В частности, 23-29 апреля прошли совместные учения японских ВВС и палубной авиации направленного в регион американского атомного авианосца Carl Vinson.

1-3 мая японский вертолетоносец "Идзумо" в сопровождении ракетного эсминца прикрывал проход корабля снабжения ВМС Соединенных Штатов. Он должен был доставить горючее американской авианосной ударной группе, которая сейчас находится в Японском море.