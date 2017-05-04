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Сотрудники тюрем устроили беспорядки в парламенте Бразилии из-за пенсионной реформы

Международная панорама
4 мая, 5:28 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Протестующие требуют, чтобы депутаты включили в законопроект пункт о льготах при выходе на пенсию для тех, кто работает в бразильских тюрьмах

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Сотрудники пенитенциарных учреждений Бразилии ворвались в среду в один из залов национального парламента в столице страны, где проходило обсуждение проекта пенсионной реформы. Кадры беспорядков продемонстрировал телеканал Globo.

Протестующие требуют, чтобы депутаты включили в законопроект пункт о льготах при выходе на пенсию для тех, кто работает в тюрьмах крупнейшей южноамериканской страны. Полиции пока не удалось вывести их из здания. Около входа в парламент стражи порядка применили против манифестантов светошумовые гранаты и перцовый спрей, однако не смогли преградить им путь.

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© EPA/JOEDSON ALVES

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Ранее специальная комиссия нижней палаты парламента Бразилии одобрила пенсионную реформу, предложенную президентом страны Мишелом Темером. Согласно законопроекту, в стране предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин (в данном случае гражданин сможет рассчитывать на так называемую полную пенсию, которая равна его среднему ежемесячному заработку за все годы трудового стажа).

Сейчас пенсия в полном объеме начисляется бразильцам по формуле 85/95: для мужчин необходимо, чтобы сумма возраста и рабочего стажа, во время которого производились отчисления в пенсионный фонд, была не менее 95 лет, для женщин такая сумма должна составлять 85.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение пленума нижней палаты. Обсуждение инициативы, которое началось 18 апреля, сопровождалось многочисленными общественными протестами. В ходе одной из таких акций представители профсоюзов ворвались в здание законодательного органа, разбив стекла в его холле.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосом поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

Одной из важнейших инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект которой сейчас обсуждается в парламенте. Среди пунктов этого документа - повышение пенсионного возраста и сокращение льгот для ряда категорий граждан.

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Темер, Мишел
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