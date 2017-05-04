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Генсек ООН обвинил террористов, а также сирийскую армию и разведку в сексуальном насилии

Международная панорама
4 мая, 7:17 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

По словам Антониу Гутерриша, в сексуальном рабстве в Сирии находятся "тысячи женщин и девочек из народности езидов", которые были захвачены террористами в Ираке и перевезены в соседнюю страну

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ООН, 4 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил сирийские вооруженные силы и разведку в совершении сексуального насилия в качестве "систематической тактики войны". Правительственные войска, а также выступающие на стороне Дамаска ополченцы, наряду с некоторыми вооруженными группировками, внесены в список ответственных за подобные правонарушения сторон конфликта в докладе, опубликованном в среду на сайте всемирной организации.

"Сексуальное насилие продолжает использоваться сторонами в сирийском конфликте в качестве систематической тактики войны, терроризма и пыток. Женщины и девочки оказываются в наиболее уязвимом положении в контексте домашних обысков, на контрольно-пропускных пунктах, в центрах содержания под стражей, после похищения выступающими на стороне правительства силами и на пунктах пересечения границы, в то время как мужчины и мальчики подвергаются сексуальному насилию в ходе допросов в центрах содержания под стражей, находящихся в ведении правительства", - написал генсек ООН.

По его словам, в сексуальном рабстве в Сирии находятся "тысячи женщин и девочек из народности езидов", которые были захвачены террористами в Ираке в августе 2014 года и перевезены в соседнюю страну. Как сообщил административный глава ООН, также приходят "новые сообщения о том, что с начала военных операций в Мосуле еще больше женщин и детей насильственно перевозятся из Ирака в Сирию". Гутерриш призвал все сирийские стороны "немедленно прекратить использование сексуального насилия в качестве тактики войны или терроризма".

В список сторон сирийского конфликта, "которые обоснованно подозреваются в совершении изнасилований" или "несут ответственность за них", генсек ООН внес четыре вооруженные группировки: "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), "Армия ислама" и "Ахрар аш- Шам", а также ополченцев из Сил национальной обороны. Гутерриш подчеркнул, что перечень "включает только те стороны, о которых имеется достоверная информация". В список вошли участники вооруженных конфликтов и в 19 странах, в том числе в Демократической Республике Конго, Мали, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике и Южном Судане.

Доклад содержит ряд рекомендаций, обращенных к Совету Безопасности. В частности, административный глава ООН призвал членов СБ вводить санкции за совершение сексуального насилия, а также оказывать влияние на государственные и негосударственные стороны в вооруженных конфликтах, добиваясь от них соблюдения норм международного права.

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