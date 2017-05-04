В Конгрессе США потребовали усилить контроль за передвижениями российских дипломатов

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о деятельности разведывательного сообщества страны на период до окончания текущего финансового года (30 сентября), он предусматривает усиление контроля за передвижениями российских дипломатов.
Согласно тексту, госсекретарь США совместно с директором ФБР и главой национальной разведки должны "ввести обязательный режим предварительного уведомления", которой будет распространяться на все поездки аккредитованных в США российских дипломатов и консульского персонала.
Кроме того, глава Госдепартамента, глава ФБР и разведсообщества обязаны "предпринять меры", направленные на соблюдение дипломатами из РФ новых правил. Конгрессмены также требуют каждый квартал сообщать им о допущенных нарушениях.
Никакие параметры данного "режима" в тексте не обозначены.
На данный момент для российских дипломатических работников младшего и среднего ранга действует уведомительный порядок, согласно которому они должны информировать местные власти о намерении выехать за границы 25-мильной зоны (40 км) от центра города, где расположена дипмиссия.
Данная инициатива входит в единой пакет законопроектов о бюджете страны на остаток 2017 финансового года, которые были приняты Палатой представителей. Теперь весь пакет должен быть поддержан Сенатом, причем крайним сроком является 5 мая.