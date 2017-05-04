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Reuters: армия Ирака открыла новый фронт против ИГ в Мосуле

Международная панорама
4 мая, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

С северо-востока началось наступление на зону внутри Мосула, остающуюся под контролем экстремистов

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирака, ведущие бои за освобождения города Мосул от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), открыли новый фронт. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из иракских военных командиров. По его информации, силы безопасности с северо-востока начали наступление на зону внутри Мосула, остающуюся под контролем экстремистов.

Наземная фаза операции по освобождению города от ИГ началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о восстановлении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Хейдар аль- Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В начале марта армия Ирака перекрыла последний путь для возможного отхода боевиков - трассу между Мосулом и Талль-Афаром.

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