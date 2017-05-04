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DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора

Международная панорама
4 мая, 10:43 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

В связи с этим в прессе появились опасения насчет здоровья Елизаветы II и принца Филипа

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© AP Photo/Alastair Grant

ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Высокопоставленные помощники британской королевской семьи были вызваны на срочную встречу в Букингемском дворце. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Администрация дворца никаких подробностей предстоящего собрания не сообщила. При этом, как отметил источник агентства Reuters, подобные встречи сотрудников двора происходят время от времени.

Однако публикация в таблоиде вызвала повышенное внимание прессы к происходящему вокруг королевской семьи, особенно к здоровью 91-летней королевы Елизаветы II и ее 95-летнего супруга герцога Эдинбургского принца Филипа. Возле Букингемского дворца в ожидании официальных сообщений собрались представители прессы.

Источник Reuters, в свою очередь, сообщил, что повода для беспокойства о здоровье королевы и ее супруга нет.

В четверг запланировано одно мероприятие с участием Елизаветы и Филипа: королевская чета должна появиться на церемонии вручения ордена "За заслуги" в часовне лондонского дворца Сен-Джеймс, расположенного рядом с Букингемским дворцом. Эта церемония запланирована на 11:30 по британскому времени (13:30 мск).

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