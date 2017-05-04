Во Львове по решению суда выселяют Русский культурный центр

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Исполнительная служба Украины выселяет Русский культурный центра из занимаемого помещения в центре Львова. Об этом сообщил заместитель главы Львовского областного совета Владимир Гирняк.

"В эти минуты завершается выселение Русского культурного центра из помещения на ул. Короленко, 1 а. Выселение проводит исполнительная служба управления юстиции", - написал он в Facebook.

Ранее, 15 марта, Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселении Русского культурного центра имени Пушкина из помещения на улице Короленко. Суд рассматривал это дело по жалобе культурного центра, который пытался оспорить принятое в декабре 2016 года решение Хозяйственного суда Львова о выселении.

25 октября львовские депутаты приняли решение о выселении Русского культурного центра и предписали освободить помещение до 14 ноября. После этого представители русской общины Львова обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о защите от "произвола депутатов и чиновников Львовщины". Соответствующие письма также были направлены городскому и областному руководству. В свою очередь Львовский областной совет подал иск в суд о принудительном выселении культурного центра из занимаемого помещения.