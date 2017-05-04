СМИ: спикер парламента Хорватии подал в отставку

БЕЛГРАД, 4 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Спикер парламента Хорватии Божо Петров подал в отставку и потребовал проведения новых парламентских выборов. Об этом сообщило издание Večernji list ("Вечерняя газета").

"Голосование по вопросу доверия министру финансов Здравко Маричу показало, что в парламенте нет большинства. Кризис вызвал (премьер-министр Андрей - прим. ТАСС) Пленкович, который защищал министра, знавшего, что происходит в Agrokor, затем он встал на защиту всего того, что происходит в компании, и это вызвало потрясения в Хорватии. У Пленковича нет права возглавлять правительство, так как он не имеет поддержки 76 депутатов Сабора (парламента - прим. ТАСС). Я подаю в отставку с поста спикера, единственным решением является назначение выборов", - заявил Петров.

В четверг парламент Хорватии не смог принять решение по вопросу доверия министру финансов: в поддержку и против Марича высказались по 75 депутатов, а один народный избранник на заседание не явился. Ранее партия МОСТ внесла в парламент предложение о его роспуске и проведении досрочных выборов. С инициативой выступил сам Петров, являющийся лидером партии МОСТ.

Правительственный кризис в Хорватии начался, когда Пленкович отправил в отставку четырех министров, представлявших в кабмине партию МОСТ, поскольку они проголосовали за недоверие главе Минфина.

Agrokor - крупнейшая частная компания Хорватии, основными направлениями деятельности которой является производство продуктов питания и розничная торговля. Компания находится в долговом кризисе, только ее задолженность перед российскими банками оценивается примерно в 1,3 млрд евро (около 30% от общего долга). Правительство в начале апреля приняло закон о введении госуправления в компании и начале процедуры реструктуризации.