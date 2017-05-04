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Сирийская оппозиция пока не приняла решение об участии в следующих переговорах в Астане

Международная панорама
4 мая, 19:12 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 4, мая. /ТАСС

Кроме того, ряд пунктов меморандума о создании зон деэскалации в Сирии вызывают вопросы у представителей оппозиции, сообщил Усама Абу Зейд

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АСТАНА, 4 мая. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции пока не приняла решение об участии в следующей встрече по Сирии в Астане и намерена обсудить этот вопрос с другими группировками. Об этом заявил представитель вооруженной оппозиции на переговорах Усама Абу Зейд в ходе пресс-конференции.

"Проект, который выдвинула российская сторона, и предстоящие астанинские переговоры - это решения, которые касаются всей Сирии. Этот вопрос мы должны обсудить на мировом уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии делегации на переговорах в столице Казахстана в июле этого года.

"В этой связи сейчас нельзя сделать какое-то заявление, потому что нужно согласовать вопрос с революционными силами, чтобы мы приняли решение", - отметил Абу Зейд.

Он также сообщил, что ряд пунктов меморандума о создании зон деэскалации в Сирии вызывают вопросы у представителей оппозиции. В частности, они выступают против того, чтобы Иран в меморандуме называли одной из стран-гарантов перемирия в Сирии. Кроме того, оппозиция "против разделения Сирии с географической точки зрения".

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