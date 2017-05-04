Трамп подписал указ, ослабляющий запрет на политическую активность церквей

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о религиозной свободе, ослабляющий запрет на политическую деятельность церквей и других освобожденных от уплаты налогов институтов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Политическая активность церквей, а также других организаций, освобожденных от уплаты налогов, была запрещена в 1954 году поправкой Джонсона.