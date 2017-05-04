Спикер парламента Македонии запросил у президента мандат на формирование правительства

СКОПЬЕ, 4 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Спикер Собрания (парламент) Республики Македония албанец Талат Джафери направил президенту страны Гёрге Иванову запрос на предоставление коалиции, составившей парламентское большинство, мандата для формирования правительства. Об этом сообщает местный телеканал "Сител".

В частности, по данным телеканала, в соответствующем письме, которое поступило в администрацию главы государства, подтверждается наличие парламентского большинства, состоящего из Социал-демократического союза Македонии и трех албанских партий, а также избрание нового спикера. В этой связи Джафери попросил Иванова предоставить этой коалиции мандат на формирование кабинета министров.

"Кабинет главы государства подтверждает поступление письма из Собрания, - отметили в свою очередь в администрации. - Президент Гёрге Иванов будет действовать на основании конституции Македонии и установленной практики".

27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена Демократического союза за интеграцию, бывшего полевого командира проалбанской "Народной освободительной армии" Талата Джафери. Затем активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. В результате пострадали не менее 109 человек, в том числе депутаты, сотрудники полиции и демонстранты.

3 мая Джафери приступил к выполнению своих обязанностей. Первую встречу он провел с главой делегации ЕС в Македонии Самуэлем Жбогаром. Представитель Евросоюза поздравил албанца с избранием и отметил, что ЕС "готов сотрудничать с новым председателем парламента для продолжения необходимых реформ в направлении евроинтеграции". Уже 4 мая утром Джафери отправился в Брюссель для встречи с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам по расширению сообщества.