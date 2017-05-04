ООН поддержит усилия по деэскалации в Сирии

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ООН, 4 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН сделает все возможное, чтобы поддержать усилия по деэскалации ситуации в Сирии, однако хочет получить больше подробностей о достигнутой на встрече в Астане договоренности о создании безопасных зон на территории ближневосточной страны. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя подписание меморандума в столице Казахстана.
"Мы ждем больше подробностей (о меморандуме). Мы всегда говорили, что сокращение насилия позволит спасти жизни людей и создать условия, которые будут способствовать результативным межсирийским переговорам. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать деэскалацию", - сказал представитель генсека. По его словам, ООН нужно подробно изучить достигнутые договоренности, чтобы понять, какие шаги теперь от нее потребуются.
Россия, Турция и Иран в ходе переговоров по Сирии в Астане подписали меморандум о создании зон деэскалации в арабской стране, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Как заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, такие зоны создаются "на период шесть месяцев с возможностью автоматического продления" на такой же срок. По его словам, подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.
Четвертый раунд межсирийских переговоров в Астане стартовал 3 мая. В консультациях принимали участие делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США и правительства Сирии.
Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал подписанный меморандум "шагом в правильном направлении".