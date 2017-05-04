В Венесуэле Нацгвардия разогнала несколько студенческих демонстраций

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МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии Венесуэлы разогнали несколько студенческих протестных манифестаций, главным образом в столице страны Каракасе. Об этом сообщила оппозиционная коалиция "Блок демократического единства".
Наиболее жестко власти действовали в Центральном университете Венесуэлы, где несколько учащихся получили травмы. Сведений об их состоянии обнародовано не было. Накануне на уличных акциях протеста в Каракасе пострадали около 400 человек, известно, что по меньшей мере один погиб.
С начала апреля венесуэльская оппозиция регулярно организует антиправительственные шествия, которые регулярно заканчиваются столкновениями с полицией и Национальной гвардией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в митингах и маршах.
Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Насилие во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро унесло жизни не менее 30 человек, количество пострадавших исчисляется сотнями.