Figaro: задержан подозреваемый в кибератаках на сайт избирательной кампании Ле Пен

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подозреваемый в кибератаках на сайт предвыборной кампании главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен задержан во Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на партию.

Как отмечает издание, в "Нацфронте" заявили, что сайт Ле Пен подвергался "регулярным и целенаправленным кибератакам". Партия идентифицировала несколько хакеров и обратилась в связи с этим в полицию.

"После расследования правоохранительные органы задержали на этой неделе во Франции первого хакера, близкого к крайне левым кругам, который подтвердил свою причастность к нескольким атакам на сайт нашей кампании", - приводит издание слова Давида Рахлина, главы предвыборного штаба Ле Пен.