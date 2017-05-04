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Figaro: задержан подозреваемый в кибератаках на сайт избирательной кампании Ле Пен

Международная панорама
4 мая, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В "Нацфронте" заявили, что сайт его кандидата в президенты Франции подвергался "регулярным и целенаправленным кибератакам"

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подозреваемый в кибератаках на сайт предвыборной кампании главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен задержан во Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на партию.

Как отмечает издание, в "Нацфронте" заявили, что сайт Ле Пен подвергался "регулярным и целенаправленным кибератакам". Партия идентифицировала несколько хакеров и обратилась в связи с этим в полицию.

"После расследования правоохранительные органы задержали на этой неделе во Франции первого хакера, близкого к крайне левым кругам, который подтвердил свою причастность к нескольким атакам на сайт нашей кампании", - приводит издание слова Давида Рахлина, главы предвыборного штаба Ле Пен.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин
Страны
Франция
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