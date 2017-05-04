Figaro: задержан подозреваемый в кибератаках на сайт избирательной кампании Ле Пен

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подозреваемый в кибератаках на сайт предвыборной кампании главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен задержан во Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на партию.
Как отмечает издание, в "Нацфронте" заявили, что сайт Ле Пен подвергался "регулярным и целенаправленным кибератакам". Партия идентифицировала несколько хакеров и обратилась в связи с этим в полицию.
"После расследования правоохранительные органы задержали на этой неделе во Франции первого хакера, близкого к крайне левым кругам, который подтвердил свою причастность к нескольким атакам на сайт нашей кампании", - приводит издание слова Давида Рахлина, главы предвыборного штаба Ле Пен.