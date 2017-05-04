СМИ: в Венесуэле убит глава отделения национальной студенческой организации

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МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Глава отделения национальной студенческой организации Венесуэлы в Технологическом университете штата Ансоатеги Хуан Лопес был застрелен неизвестными преступниками. Как сообщил сайт телеканала Globovision, при нападении еще три человека получили ранения.
Генеральная прокуратура подтвердила информацию о гибели Лопеса. Региональное надзорное ведомство уже расследует это преступление. Сведений о возможных мотивах преступников обнародовано не было.
В Венесуэле в четверг проходят студенческие акции протеста против действий правительства во главе с Николасом Мадуро. Несколько митингов были разогнаны подразделениями Боливарианской гвардии. По данным оппозиционной коалиции "Блок демократического единства", наиболее жестко силовики действовали в Центральном университете Венесуэлы, где несколько учащихся получили травмы.
Накануне на уличных акциях протеста в Каракасе пострадали около 400 человек, известно, что по меньшей мере один погиб.