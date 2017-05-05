Подозреваемые в подготовке теракта на ОИ-2016 приговорены к тюремному заключению

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Федеральный судья Бразилии Маркос Жозегрей да Силва приговорил в четверг восьмерых мужчин, планировавших теракт во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, к длительным срокам заключения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, самое суровое наказание получил 33-летний лидер группировки, приговоренный к 15 годам и 10 месяцам лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый владел тремя аккаунтами в Facebook, где позитивно отзывался о террористических нападениях, совершенных в других странах, и присягал на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Следствие установило, что злоумышленники размещали в сети фотографии, на которых видно, что они прославляют деятельность ИГ. Адвокаты осужденных намерены обжаловать решение суда.

21 июля 2016 года Федеральная полиция Бразилии арестовала группу лиц, подозреваемых в связях с ИГ и подготовке терактов во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 10 штатах страны была проведена масштабная антитеррористическая спецоперация, получившая название "Хэштег". Как отметили представители следственных органов, члены группы, информацию о которых власти получили от ФБР США, вели переговоры через интернет, обсуждали способы изготовления бомбы и собирались приобрести оружие. Позднее появилась информация о том, что они также планировали использовать химические вещества, чтобы отравить резервуары с водопроводной водой в Рио-де-Жанейро.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.