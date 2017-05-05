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NYT: в Нью-Йорке завели дело на директора колледжа по подозрению в пропаганде коммунизма

Международная панорама
5 мая, 4:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Правозащитники считают, что действия властей напоминают печальную эпоху "охоты на ведьм", пишет газета

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Департамент образования города Нью-Йорк ведет разбирательство в отношении директора колледжа Парк-Слоп в районе Бруклин Джилл Блумберг, обвиненную в принадлежности к коммунистической организации и агитации в учебное время. Основанием для расследования послужили жалобы ряда преподавателей. Как сообщила в четверг газета New York Times, дело, напомнившее о зловещих временах маккартизма, вызвало широкий резонанс и дошло до разбирательства в суде.

Критикует власти

"Когда я узнала об этом, то подумала, что меня разыгрывают. И Офис специальных расследований (при Департаменте образования) занимается этим? Я имею в виду, какой век сейчас на дворе", - задала риторический вопрос 53-летняя Блумберг, назначенная директором колледжа в 2004 году.

В беседе с сотрудниками газеты она не отрицала, что давно и упорно критикует городской Департамент за сегрегацию и неравноправную по отношению к темнокожим ученикам систему образования. Преподаватель помогает организовывать пикеты и демонстрации протеста. Она старается отстаивать права своих учеников, которые преимущественно являются афроамериканцами и латиноамериканцами.

Обвиняют в профнепригодности?

28 апреля Блумберг подала иск в суд с целью добиться приостановки расследования. Директор колледжа обвиняет Департамент образования Нью-Йорка в ущемлении ее гражданских прав и свобод, гарантированных законом от 1964 года и первой поправкой к Конституции США.

Департамент "был обязан начать разбирательство, когда до его сведения были доведены обвинения в плохом исполнении должностных обязанностей", заявил изданию официальный представитель ведомства Ник Паолуччи. "Учитывая факты и свидетельства, мы считаем, что исковая жалоба не заслуживает внимания", - добавил он, утверждая, что претензии к Блумберг затрагивают исключительно ее профессиональную пригодность.

Однако письмо, направленное адвокатам директора из Департамента, свидетельствует, что это далеко не так. Блумберг и еще два учителя обвиняются в политической деятельности в учебное время, в принадлежности к Прогрессивной лейбористской партии, исповедующей коммунистическую идеологию, а также в вербовке и привлечении учеников к участию в деятельности этой организации. Сама преподаватель отрицает такие подозрения и усматривает в действиях властей стремление отомстить ей за критику.

Правозащитники, однако, считают, что действия властей разительно напоминают печальную эпоху маккартизма и "охоты на ведьм". "Сама терминология должна вызывать тревогу", - заявила исполнительный директор отделения американского Союза гражданских свобод в Нью-Йорке Донна Либерман, по мнению которой, власти играют с огнем, когда пытаются подыскать точное определение выражению "политическая деятельность".

Маккартизм - американское политическое течение, направленное против левых и либеральных деятелей и организаций в США, "охота на ведьм". Свое название течение получило от фамилии сенатора Джозефа Маккарти, который в 1950-1954 гг. возглавлял кампанию по борьбе с "внедрением коммунистов" в государственные органы.

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