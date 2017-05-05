Группа стран Латинской Америки обвинила власти Венесуэлы в чрезмерном применении силы

МЕХИКО, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Ситуация в Венесуэле ухудшается, а насилие продолжает расти, что привело к увеличению количества жертв и сотням пострадавших. Об этом говорится в обнародованном в четверг вечером совместном заявлении правительств Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Парагвая.

По их мнению, правительство Боливарианской Республики слишком жестко подавляет протестные выступления граждан. "Мы осуждаем чрезмерное применение силы венесуэльскими властями в отношении гражданского населения, устраивающего шествия, чтобы протестовать против решений правительства, которые вредят демократической стабильности, еще сильнее поляризуют венесуэльское общество и приводят к гибели людей, в большинстве своем молодых", - указывается в заявлении.

Страны, подписавшие документ, призвали руководство Венесуэлы уважать права своих граждан. По их мнению необходимо освободить политических заключенных, выполнить обязательства по проведению выборов, восстановить полномочия парламента и гарантировать разделение властей.

Согласно данным генеральной прокуратуры, насилие в ходе уличных акций сторонников и противников исполнительной власти в Венесуэле с начала апреля по 4 мая унесло жизни 35 человек, еще 717 пострадали. По подсчетам неправительственных организаций, число задержанных за это время превысило 1,6 тыс. человек.