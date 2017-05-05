Группа стран Латинской Америки обвинила власти Венесуэлы в чрезмерном применении силы

Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукцииОбщество 5 мая, 5:42
Нападающий СКА Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ "Лас-Вегас"Спорт 5 мая, 5:34
WP: минюст США начал расследование против Uber за использование нелегального ПОЭкономика и бизнес 5 мая, 5:29
"Рейнджерс" победили "Оттаву" и сравняли счет в серии 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 5 мая, 5:20
Сборная Италии по пляжному футболу стала последним полуфиналистом чемпионата мираСпорт 5 мая, 5:07
Российские бомбардировщики прошли вдоль Алеутских островов над нейтральными водамиАрмия и ОПК 5 мая, 5:01
Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил условный срок за распространение наркотиковСпорт 5 мая, 4:25
CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечетиМеждународная панорама 5 мая, 3:41
Генсек ООН поддержал решение о создании зон деэскалации в СирииМеждународная панорама 5 мая, 3:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Ситуация в Венесуэле ухудшается, а насилие продолжает расти, что привело к увеличению количества жертв и сотням пострадавших. Об этом говорится в обнародованном в четверг вечером совместном заявлении правительств Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Парагвая.
По их мнению, правительство Боливарианской Республики слишком жестко подавляет протестные выступления граждан. "Мы осуждаем чрезмерное применение силы венесуэльскими властями в отношении гражданского населения, устраивающего шествия, чтобы протестовать против решений правительства, которые вредят демократической стабильности, еще сильнее поляризуют венесуэльское общество и приводят к гибели людей, в большинстве своем молодых", - указывается в заявлении.
Страны, подписавшие документ, призвали руководство Венесуэлы уважать права своих граждан. По их мнению необходимо освободить политических заключенных, выполнить обязательства по проведению выборов, восстановить полномочия парламента и гарантировать разделение властей.
Согласно данным генеральной прокуратуры, насилие в ходе уличных акций сторонников и противников исполнительной власти в Венесуэле с начала апреля по 4 мая унесло жизни 35 человек, еще 717 пострадали. По подсчетам неправительственных организаций, число задержанных за это время превысило 1,6 тыс. человек.