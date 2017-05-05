Президентские выборы в Иране: за две недели до голосования ясности нет

Две недели остаются до голосования на выборах президента Ирана, однако вряд ли кто-либо может сейчас с полной уверенностью прогнозировать его результаты. Многие говорят о вероятности второго тура, то есть выражают сомнение в том, что в первом туре один из шести кандидатов наберет требуемые для победы 50% плюс один голос. В частности, с таким прогнозом выступил в четверг Борхан Карамолахи — руководитель предвыборного штаба баллотирующегося в президенты от консерваторов мэра Тегерана Мохаммада Багера Галибафа.

Поединок реформаторов и консерваторов

Столичный градоначальник, у которого уже есть опыт участия в выборах (четыре года назад он потерпел поражение в борьбе за пост президента), уверенно набирает очки в ходе избирательной кампании. Его рейтинг, как показывают соцопросы, растет. Не менее убедительно выглядит идущий на выборы независимым кандидатом, но выдвинутый альянсом консервативных партий Народный фронт революционных сил (НФРС) бывший генпрокурор ИРИ Эбрахим Раиси.

Этот "консервативный тандем" решительно критикует своих основных соперников — поддерживаемых реформаторами действующего президента Хасана Роухани и его первого заместителя Эсхака Джахангири. Такой мощной атаки на нынешнюю администрацию не было за все четыре года ее деятельности. Кабинет министров жестко упрекают в неспособности решить наиболее острые социальные и экономические проблемы страны, в частности снизить безработицу, поднять уровень жизни населения.

Реформаторы всеми силами защищают Роухани. Они признают, что безработица в Иране достигла рекордных показателей (12% трудоспособного населения не имеют работы, в том числе более 20% молодежи), но обуздать инфляцию правительству удалось. Впервые с начала века она ограничилась однозначной цифрой по итогам минувшего года — 7,5% против 25-30% в прошлые годы.

Сторонники Роухани указывают на то, что одного четырехлетнего срока для вывода страны из кризиса, в котором она оказалась за восемь лет президентства ультраконсерватора Махмуда Ахмадинежада, мало. Действовавшие до января прошлого года в отношении Ирана международные санкции опустили экономику страны до критически низкой точки. После отмены санкционного режима прошел только один год и четыре месяца, за это время невозможно преодолеть все последствия экономической изоляции. К тому же США, по словам сторонников действующего президента, недобросовестно выполняют свои обязательства по ядерному соглашению, что тормозит нормализацию экономических отношений Исламской Республики с остальным миром.

В свою очередь консерваторы ставят под сомнение само ядерное соглашение — Совместный всеобъемлющий план действий, реализация которого началась в январе прошлого года отменой многих (но не всех) антииранских санкций. По их мнению, в этом документе не было никакой необходимости и незачем открывать путь в Иран иностранным компаниям. Национальную экономику можно и нужно поднимать без посторонней помощи, опираясь на внутренние ресурсы, считают кандидаты от консерваторов и их сторонники.

Судьба ядерного соглашения

Заявления консерваторов могут навести на мысль о возможном выходе Ирана в случае поражения Роухани из соглашения по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп не раз говорил о планах пересмотреть, а то и вовсе порвать этот документ. А что если это сделает Иран после победы на выборах консервативного кандидата?

Думается, что эти опасения напрасны. Столь серьезные вопросы не входят в компетенцию иранского президента, а являются прерогативой верховной власти — руководителя и духовного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи. Именно он определяет основные направления внешней и внутренней политики государства. Пересмотреть свое отношение к ядерной сделке он может независимо от того, кто занимает президентское кресло, и пока этого не произошло.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на днях, что реализация ядерного соглашения, какими бы ни были результаты выборов, должна остаться одним из приоритетов внешней политики будущего правительства Ирана. "Совместный всеобъемлющий план действий постепенно начинает приносить плоды, необходимо продолжить политику последних четырех лет и использовать предоставляемые этим соглашением возможности на благо иранского народа", — подчеркнул он.

Пока Дональд Трамп не спешит пересматривать ядерное соглашение. Есть все основания полагать, что и Иран не сделает этого первым.

Вторые номера продолжат борьбу

Из шести кандидатов аутсайдерами смело можно назвать двух бывших министров — экс-министра культуры и исламской ориентации Мостафу Ага Мирсалима и экс-министра промышленности Мостафу Хашеми Таба. Таким образом, круг претендентов, имеющих реальные шансы на победу, сужается до четырех человек: Роухани и Джахангири — от реформаторов, Раиси и Галибаф — от консерваторов. Лидерами в этих парах выступают Роухани и Раиси.

Вторые номера, как предполагалось, могут снять свои кандидатуры непосредственно перед выборами, призвав сторонников отдать голоса своему более влиятельному напарнику. Однако Джахангири на днях опроверг наличие таких планов. "Я сам хочу стать президентом", — заявил первый вице-президент журналистам со свойственной ему прямотой.

Похоже, намерен идти до конца и Галибаф. В ходе состоявшегося неделю назад первого раунда теледебатов он решительно оппонировал Роухани. "Возможно, оба наших кандидата будут до конца присутствовать на сцене", — заявил агентству ИСНА генеральный секретарь входящего в НФРС Исламского общества инженеров Мохаммад Реза Бахонар.

Полный состав этой четверки к дню голосования еще более увеличит вероятность проведения второго тура.

Интрига сохраняется

Роухани, несмотря на звучащую в его адрес критику, по- прежнему выглядит бесспорным фаворитом президентской гонки. Многие в Иране считают, что нужно предоставить ему еще четыре года на реализацию планов и выполнение обещаний. Различные организации проводят соцопросы, но их результаты выглядят весьма противоречивыми.

Свой незначительный по охвату опрос среди знакомых иранцев провел и корреспондент ТАСС. Результаты таковы: примерно 60% опрошенных поддерживают Роухани, по 15% — Раиси и Галибафа и примерно 10% заявили, что не будут голосовать. Однако следует учитывать, что опрос проводился в Тегеране, где позиции реформаторов традиционно сильны, а также тот факт, что опрошены были журналисты и представители творческой интеллигенции, которым, как правило, несвойственна консервативная общественная позиция.

Очевидно, что интрига будет сохраняться вплоть до объявления результатов голосования. Вспоминаются выборы 1997 года, когда вся центральная пресса поддерживала спикера меджлиса (парламента) Али Акбара Натек-Нури, данные всех опросов свидетельствовали в его пользу. Одна из газет вышла с внушительной фотографией национальной сборной по футболу на титульной странице. "Натек-Нури — наш кандидат", — говорилось в подписи под этим снимком.

Казалось бы, исход голосования был предрешен. Но электорат отдал победу, причем с весьма внушительным преимуществом, реформатору Мохаммаду Хатами. К слову, проигравший тогда ветеран иранской политики Натек-Нури, судя по всему, отмежевался от консерваторов: на днях он призвал голосовать за Роухани.

Как предполагается, избирателям, которые пока не определились, помогут сделать выбор предстоящие два раунда теледебатов кандидатов. Один из них состоится сегодня и будет посвящен экономике. Наибольший интерес представляет запланированный на 9 мая заключительный раунд, в ходе которого будут обсуждаться вопросы внешней политики. Возможно, эти баталии в прямом эфире прояснят расстановку сил перед голосованием и более четко обозначат лидеров среди фаворитов.

Константин Казеев