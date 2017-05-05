Акция "Белоруссия помнит" пройдет в День Победы в Минске

МИНСК, 5 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Акция "Белоруссия помнит" запланирована на День Победы в Минске. В акции, которая фактически является аналогом российского "Бессмертного полка", примут участие представители молодежных и детских организаций, общественных объединений. Об этом сообщила журналистам первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.

Колонна пройдет по главной магистрали столицы, проспекту Независимости, с портретами героев войны, родственников, чтобы засвидетельствовать память о войне и всенародной благодарности поколению победителей. Шествие "Белоруссия помнит" встретят на площади Победы ветераны, где для них будут оборудованы трибуны. "Здесь, на площади, такая традиция возникла у нас уже в прошлом году, соберутся участники акции с портретами своих родных или известных людей, которые освобождали Белоруссию", - рассказала Ирина Дрига. По ее словам, здесь же состоится возложение цветов к монументу Победы с участием представителей властей, а завершится церемония коллективным исполнением песни "Площадь Победы".

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Минска, но главными площадками станут площадь Победы, Дворец спорта, Верхний город. Повсеместно будут организованы выставки-ярмарки народного творчества, концертные программы, состоится международный турнир по силовому экстриму, желающие смогут принять участие в акции "Споем вместе песни Победы".

А кульминацией минских торжеств станет вечерний концерт "Площадь Победы-2017" в сопровождении президентского оркестра, который состоится на одноименной площади. Его особенностью в нынешнем году станет то, что в его финале будет впервые показано тематическое 3D-шоу на двух зданиях, которые расположены за монументом Победы. На большом экране зрителям продемонстрируют ключевые моменты Великой Отечественной войны, связанные с Белоруссией, - от героической обороны Брестской крепости до освобождения Минска и победной весны.

В мероприятиях в столице примут участие военнослужащие роты почетного караула, курсанты Военной академии, образцово-показательный оркестр и ансамбль песни и танца Вооруженных сил. Завершится празднование салютом из тридцати залпов, который будет дан в Минске и областных центрах.