Три активиста Greenpeace задержаны за вывешивание баннера против Ле Пен на Эйфелевой башне

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Трое активистов международного движения в защиту окружающей среды Greenpeace задержаны за акцию с вывешиванием баннера на каркасе Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщили в префектуре полиции французской столицы.

"Три человека были задержаны и препровождены в комиссариат полиции 7-го округа. Они временно помещены под стражу", - сообщается в заявлении полицейского управления.

Как признали в префектуре, вылазка активистов Greenpeace, которые в 05:25 (06:25 мск) сумели преодолеть все заграждения и взобраться на первый ярус башни, расположенный на высоте 56 м, свидетельствует о недостаточном уровне защиты этого монумента. "Каковы бы ни были мотивы этой информационной акции, в нынешних условиях она очевидно выявляет недоработки в системе безопасности Эйфелевой башни", - констатировали в управлении.

В связи со случившимся префект полиции созвал чрезвычайное совещание с участием представителей мэрии и компании, управляющей работой Эйфелевой башней. Сам монумент был все утро закрыт для туристов и должен вновь открыться в ближайшие часы.

Участие в несанкционированной акции на Эйфелевой башне приняли около десятка активистов Greenpeace. Взобравшись на внешнюю сторону башни на уровне первого яруса, они развернули большой желтый плакат, на котором черными буквами начертан республиканский лозунг Франции - "Свобода, равенство, братство". В нижнем углу транспаранта размещен также хэштег "#resist" - "сопротивляйтесь", а также подпись организации.

Как рассказал глава французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жюйяр, цель акции - предостережение относительно программы Марин Ле Пен и того, какие риски она представляет для общественных организаций.