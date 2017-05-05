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ЦРУ не комментирует заявление КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции

Международная панорама
5 мая, 17:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Ранее министерство госбезопасности КНДР обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу Южной Кореи в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отказалось комментировать заявление министерства государственной безопасности (МГБ) КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства в Пхеньяне.

"Можете смело сказать, что мы отказались комментировать (эти сведения)", - заявила ТАСС официальный представитель ЦРУ Хезер Фриц-Хорняк. Никакой другой реакции на заявления МГБ КНДР от нее не последовало.

Ранее МГБ обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу (НРС) Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне. Согласно заявлению МГБ, которое было распространено по каналам информационного агентства ЦТАК, ЦРУ и НРС "внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию".

По свидетельству МГБ, американские и южнокорейские спецслужбы "подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны". Как утверждается, он "в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае", а позднее обосновался в Пхеньяне. Покушение, в соответствии с информацией МГБ, планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

МГБ назвало предполагаемые действия ЦРУ и НРС "актом государственного терроризма", а также "инициированным США и Южной Кореей чудовищным преступлением с целью подорвать безопасность и суверенитет" КНДР. В связи с этим Министерство госбезопасности обещало "развернуть антитеррористическую атаку корейского стиля, чтобы смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи". Все агенты ЦРУ и НРС "будут уничтожены в КНДР до последнего человека", подчеркнуло МГБ.

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