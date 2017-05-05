Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Четыре страны вслед за Евросоюзом продлили на полгода действие индивидуальных санкций против граждан РФ и Украины.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в Брюсселе.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина присоединяются к решению Совета ЕС. Евросоюз принимает к сведению и приветствует данное решение", - отмечается в нем.

Евросоюз 13 марта продлил еще на полгода - до 15 сентября 2017 года - действие черного списка граждан РФ и Украины. В него включены 150 физических лиц, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В перечень также внесены 37 организаций, все они - различные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.