Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины

Международная панорама
5 мая, 19:14 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Четыре страны вслед за Евросоюзом продлили на полгода действие индивидуальных санкций против граждан РФ и Украины.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в Брюсселе.

Смотрите также

Все санкции Запада против России

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина присоединяются к решению Совета ЕС. Евросоюз принимает к сведению и приветствует данное решение", - отмечается в нем.

Евросоюз 13 марта продлил еще на полгода - до 15 сентября 2017 года - действие черного списка граждан РФ и Украины. В него включены 150 физических лиц, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В перечень также внесены 37 организаций, все они - различные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика
Темы
Санкции в отношении России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в Фетхие
2
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
3
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
4
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму
5
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
6
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
7
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
Темы дня
Загрузка...
Реклама