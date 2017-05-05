Суд Киева вызвал Януковича для участия в заседании по видеосвязи

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КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в суд на заседание 18 мая по делу о госизмене в качестве обвиняемого. Соответствующий документ опубликован на сайте "Судебная власть Украины".
"Оболонский районный суд г. Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 18 мая 2017 года", - сказано в повестке. В документе также указан российский адрес экс-президента - в Ростове-на-Дону.
В то же время в повестке отмечено, что "стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича В.Ф. в судебном заседании в режиме видеоконференции".
Накануне в Оболонском районном суде Киева состоялось первое подготовительное заседание по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи. Суд продолжит заседание 18 мая.