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Суд Киева вызвал Януковича для участия в заседании по видеосвязи

Международная панорама
5 мая, 21:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, мая. /ТАСС

Заседание по делу о госизмене, в которой обвиняют экс-президента Украины, запланировано 18 мая

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КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в суд на заседание 18 мая по делу о госизмене в качестве обвиняемого. Соответствующий документ опубликован на сайте "Судебная власть Украины".

"Оболонский районный суд г. Киева вызывает вас как обвиняемого на 10:00 18 мая 2017 года", - сказано в повестке. В документе также указан российский адрес экс-президента - в Ростове-на-Дону.

В то же время в повестке отмечено, что "стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича В.Ф. в судебном заседании в режиме видеоконференции".

Накануне в Оболонском районном суде Киева состоялось первое подготовительное заседание по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи. Суд продолжит заседание 18 мая.

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