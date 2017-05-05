ЛНР просит Украину предоставить оригинал видеозаписи подрыва автомобиля ОБСЕ

Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведовСпорт 5 мая, 22:31
Отменена дисквалификация футболиста Мунтари, протестовавшего против расистских выкриковСпорт 5 мая, 22:16
Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 21:28
Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКАСпорт 5 мая, 21:25
Россиянка Братчикова завоевала золото чемпионата Европы по борьбеСпорт 5 мая, 21:13
Ротенберг: сборная России по хоккею выглядела единой командой в матче со шведамиСпорт 5 мая, 20:55
Лавров обсудил с Тиллерсоном задачи деэскалации в СирииПолитика 5 мая, 20:44
Знарок: изменения в игре сборной России по ходу матча со шведами дали результатСпорт 5 мая, 20:26
Бывший чемпион мира по боксу Градович выиграл у колумбийца Беррио в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУГАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) и народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) попросили украинскую сторону предоставить оригинал видеозаписи, на которой запечатлен момент подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Пришиб.
Об этом заявил глава министерства Леонид Пасечник.
"Мы обращаемся к украинской стороне, которая заявляет о необходимости тщательного расследования гибели наблюдателя миссии ОБСЕ, с просьбой предоставить следственному отделу МГБ ЛНР через представителей международных организаций оригиналы видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля ОБСЕ и другие, возможно, имеющиеся факты, которые помогут в объективном расследовании данного происшествия", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.
При этом Пасечник подчеркнул, что данные МГБ ЛНР позволяют рассматривать происшествие "как спланированный спецслужбами Украины террористический акт".
По словам министра, специалистам также удалось установить место, откуда велась видеосъемка подрыва, появившаяся ранее в сети. "Съемка велась из населенного пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Вооруженным силам Украины", - отметил он.
В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего сотрудник миссии - гражданин США - погиб, двое - граждане Чехии и Германии - получили ранения.
В связи с происшествием Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "Теракт". При этом генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что организация начала внутреннее расследование, за которым последует и уголовное.