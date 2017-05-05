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ЛНР просит Украину предоставить оригинал видеозаписи подрыва автомобиля ОБСЕ

Международная панорама
5 мая, 21:24 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 5, мая. /ТАСС

В республике рассматривают случившееся как спланированный спецслужбами Украины теракт

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ЛУГАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности (МГБ) и народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) попросили украинскую сторону предоставить оригинал видеозаписи, на которой запечатлен момент подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Пришиб.

Об этом заявил глава министерства Леонид Пасечник.

"Мы обращаемся к украинской стороне, которая заявляет о необходимости тщательного расследования гибели наблюдателя миссии ОБСЕ, с просьбой предоставить следственному отделу МГБ ЛНР через представителей международных организаций оригиналы видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля ОБСЕ и другие, возможно, имеющиеся факты, которые помогут в объективном расследовании данного происшествия", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

При этом Пасечник подчеркнул, что данные МГБ ЛНР позволяют рассматривать происшествие "как спланированный спецслужбами Украины террористический акт".

По словам министра, специалистам также удалось установить место, откуда велась видеосъемка подрыва, появившаяся ранее в сети. "Съемка велась из населенного пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Вооруженным силам Украины", - отметил он.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего сотрудник миссии - гражданин США - погиб, двое - граждане Чехии и Германии - получили ранения.

В связи с происшествием Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "Теракт". При этом генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что организация начала внутреннее расследование, за которым последует и уголовное.

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