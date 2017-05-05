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В Венесуэле число жертв уличных акций увеличилось до 37 человек

Международная панорама
5 мая, 23:42 дата обновления: 5 мая, 23:51 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 5, мая. /ТАСС

По данным оппозиции, в штатах Сулия и Карабобо скончались два молодых человека, получивших огнестрельные ранения во время антиправительственных манифестаций

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МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. До 37 человек увеличилось число жертв насилия в ходе массовых уличных акций в Венесуэле, идущих с начала апреля. Об этом сообщил лидер оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

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По его данным, в штатах Сулия и Карабобо скончались два молодых человека, получивших огнестрельные ранения во время антиправительственных манифестаций. Сведений о том, кто несет ответственность за их гибель, обнародовано не было.

Как сообщил Каприлес, не менее 85 служащих ВС Венесуэлы были задержаны из-за недовольства действиями сил безопасности при разгоне антиправительственных манифестаций.

"Задержана группа из 85 военных, меня информируют, что есть и другие, - сказал Каприлес в ходе интернет-трансляции через приложение Periscope. - Эти люди не согласны с тем, как действуют Национальная гвардия и полиция". Политик добавил, что многие военные хотят покинуть ряды вооруженных сил по аналогичным причинам, однако власти отказываются удовлетворить их просьбы.

По словам Каприлеса, правительство Венесуэлы собирается задействовать заключенных для подавления антиправительственных манифестаций. "Они намерены использовать заключенных, одеть их в униформу и отправить на разгон (манифестаций)", - заявил Каприлес. По его данным, к этой инициативе причастны министр по делам тюрем Ирис Варела и министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль. Оппозиционер добавил, что в городе Маракайбо уже прошли соответствующие "испытания".

В четверг Генеральная прокуратура сообщила, что насилие в отношении участников шествий в Венесуэле с начала апреля по 4 мая унесло жизни 35 человек, еще 717 пострадали. Почти половина случаев гибели (18) были зарегистрированы в столице страны Каракасе, где сложилась наиболее напряженная обстановка.

Правительства ряда стран региона - Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Парагвая - в четверг выступили с осуждением "чрезмерного применения силы венесуэльскими властями против гражданского населения, устраивающего шествия".

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