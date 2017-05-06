СМИ: на Трампа подано в суд на 86 исков больше, чем на трех его предшественников

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. На администрацию президента США Дональда Трампа за первые 100 дней работы было подано 134 иска в федеральные суды страны, что на 86 исков больше, чем в отношении администраций трех его предшественников, вместе взятых, за аналогичный период времени. Об этом сообщила в пятницу американская газета Boston Globe.

Согласно ее подсчетам, за первые 100 дней президентства с правительством Джорджа Буша-младшего судились семь раз, Билла Клинтона - 15 раз, Барака Обамы - 26 раз.

Как установило издание, 80% всех претензий к администрации Трампа касаются ужесточения иммиграционного режима, условий содержания заключенных в тюрьмах и ущемления гражданских прав и свобод. По числу исков лидирует родной для республиканца штат Нью-Йорк (23), Флорида (17), столица США (15) и Калифорния (11). На восточное побережье страны приходится почти 55% (73) исковых жалоб.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. Первое из них по указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи преимущественно мусульманских стран, вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того, как в документ были внесены незначительные изменения, его вновь блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

29 апреля закончились первые 100 дней работы Трампа на посту президента. В американской политической культуре этот период имеет большое значение для оценки шагов очередного хозяина Белого дома. Традиция подводить итог деятельности главы государства за 100 дней возникла при президенте Франклине Рузвельте (1933-1945). За первые три месяца своего правления он принял ряд стратегических решений, которые стали основой политики "нового курса" и позволили вывести страну из Великой депрессии (1929-1933).