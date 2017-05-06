Премьер Грузии совершит визит в США 8-10 мая

ТБИЛИСИ, 6 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили совершит официальный визит в США 8-10 мая по приглашению вице-президента США Майкла Пенса. Об этом говорится в обнародованном в субботу сообщении пресс-службы правительства Грузии. В нем сказано, что "в рамках официального визита в США Георгий Квирикашвили проведет в Белом доме встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, а в Госдепартаменте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном".

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х гг. - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран. В июле 2016 года Квирикашвили и Джон Керри, занимавший в то время пост госсекретарь США, подписали в Тбилиси Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности.

18 февраля в Мюнхене состоялась встреча Квирикашвили с вице-президентом США Майклом Пенсом. Премьер Грузии заявил, что в ходе этой встречи было отмечено, что стратегическое двустороннее партнерство будет углубляться.