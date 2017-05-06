Во дворе волонтерской организации в центре Одессы ночью произошел взрыв

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Взрыв прогремел минувшей ночью во дворе волонтерской организации в центре Одессы. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Во дворе дома номер 35 на Канатной улице, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы" прогремел взрыв", - говорится в сообщении.

По данным одесской милиции, на которую ссылается издание, предположительно, взорвалась граната РГД-5.

Ранее возле штаба "Самообороны Одессы" произошел подобный случай. Тогда сработало самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте.