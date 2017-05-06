Экс-глава минфина Греции: Брюссель может наказать Лондон за решение выйти из ЕС

ЛОНДОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис считает, что Брюссель может наказать Великобританию за решение выйти из Евросоюза в назидание другим членам. Такое точку зрения он выразил в интервью газете The Times.

По его мнению, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй занимает "абсолютно неправильную" позицию при ведении переговоров с Брюсселем о прекращении членства страны в ЕС. "Вы выступаете против союза бюрократии в Брюсселе и политиков, которые чувствует, что земля под их ногами становится все более зыбкой. Великобритании придется быть наказанной в назидание другим, любое правительство, которое отступает от образа жизни (Евросоюза), будет раздавлено", - сказал он.

Варуфакис предложил Лондону подписать с ЕС пятилетнее соглашение о сотрудничестве по принципу "норвежской модели", чтобы таким образом проявить уважение к результатам проведенного в Великобритании референдума и дать возможность власти в более растянутые сроки согласовать условия Brexit. "ЕС не сможет сказать нет, поскольку это готовое соглашение", - продолжил он.

Как считает греческий экономист, единственный, кто пользуется огромным влиянием в Евросоюзе, является канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Если Мэй скажет, что хочет заключить соглашение по норвежской модели, то Меркель, возможно, скажет: "Слава Богу!" Таким образом ей удастся перекинуть эту проблему следующему канцлеру", - предположил он, отметив, что немецкого канцлера больше интересует стабильность в своем собственном правительстве.

Возглавлявший греческий минфин в 2015 году Варуфакис является ярым критиком современного Евросоюза. В 1970-1980 годы он жил в Великобритании и окончил Эссекский университет в Колчестере и Университет Восточной Англии в Норидже. В 1988 году он непродолжительное время был лектором в Кембриджском университете, но затем переехал на преподавательскую работу в австралийский Сидней.