Армения в ближайшее время отправит гуманитарную помощь в Сирию

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Армения в ближайшее время направит третью партию гуманитарной помощи жителям Сирии, пострадавшим от боевых действий. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян в интервью телеканалу "Мир", фрагмент которого был показан 6 мая в эфире.

"Сегодня, когда народу Сирии нужна помощь, не задумываясь, мы решили объединить свои усилия с Российской Федерацией. Мы очень благодарны вооруженным силам России за возможность с помощью российской военной авиации доставлять такие грузы в Сирию. Уже в этом месяце, я думаю, нам удастся направить третью партию такой помощи", - сказал он.

Министр обороны республики также рассказал о ведущихся с российскими коллегами переговорах о расширении формата взаимодействия. "Мы видим возможности в таких областях, как гуманитарное разминирование и по ряду других направлений, где народу Сирии может быть необходима помощь Армении, армянских вооруженных сил", - добавил он.

Предыдущая партия гуманитарной помощи из Армении была отправлена в феврале 2017 года. Груз был доставлен в Сирию самолетами ВКС России.